Суммарная задолженность по заработной плате в республике уменьшилась на 138 тыс. рублей. Именно такая сумма выплачена работникам двух предприятий Черемшанского района РТ.

Так, ООО «Утямышагро», осуществляющее свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, погасило долг перед 35 работниками на общую сумму 77 тыс.рублей. ООО «Черемшанский хлебокомбинат», осуществляющем свою деятельность в производстве хлебобулочных изделий, выплатило 15 работникам в общей сложности 61 тыс.рублей.

Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена.

Вместе с тем, напоминаем, что о фактах невыплаты заработной платы следует сообщать в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.