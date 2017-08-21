Ирина Бокова ознакомилась с объектами, находящимися на территории Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта.

Сегодня генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова посетила Астрономическую обсерваторию имени В. П. Энгельгардта Казанского (Приволжского) федерального университета.

После осмотра основных объектов состоялся круглый стол, где был рассмотрен вопрос о возможности включении обсерватории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В секторе науки у нас астрономия играет большую роль. Думаю, надо посмотреть на нее как на всемирное наследие, как она развивалась. Сейчас есть понимание значимости культурного наследия», – отметила Ирина Бокова.

«С инициативой о включении в список Всемирного наследия выходит не сам университет, а Российская Федерация. Очень приятно, что сегодня при разговоре присутствовали представители ЮНЕСКО, находящиеся в России, и заместитель руководителя Роскосмоса Сергей Савельев. Роскосмос готов многие вещи профинансировать и включится в эту работу. Для нас актуально, что наша обсерватория будет представляться как отдельный объект, который имеет уникальную историческую ценность. Это касается как зданий, находящихся на ее территории, так и результатов деятельности наших астрономов. Для ЮНЕСКО важно еще и то, что сегодня работы в области изучения космоса университет продолжает. Значимость научных открытий, сделанных представителями университета, сегодняшние исследования университета и сами исторические объекты – эти составляющие играют основную роль», – пояснил в беседе с журналистами ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Он отметил, что на круглом столе также обсуждались вопросы включения в число объектов Всемирного нематериального наследия всего того, что было сделано Россией для освоения космоса. «Может, нам удастся объединить эти два проекта, что тоже возможно. Сегодня обсуждались сами подходы. То, что гендиректор ЮНЕСКО послушала и дала отмашку, говорит о том, что мы с этими заявками начнем работать», – сказал ректор вуза.

По его словам, территория обсерватории используется университетом для популяризации астрономии. «В этом учебном году астрономия будет возвращена в школьную программу. Думаем, что в том числе через нашу обсерваторию будем пропускать будущих учителей астрономии, – поделился планами Ильшат Гафуров. – Эта территория, если ей будет присвоен статус объекта ЮНЕСКО, получит новый импульс. В буферных зонах исторической части возможно любое строительство. Думаю, мы ее обустроим: здесь должны быть гостиничный комплекс, учебные классы. Мы собираемся сделать небольшую площадку – вроде лагеря "Сириус" в Сочи, но ориентированного на изучение ближнего и дальнего космоса».