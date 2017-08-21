Председатель Госсовета Татарстана назвал День российского триколора памятной и знаковой датой для страны.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем государственного флага России. День российского триколора отмечается сегодня, 22 августа.

«Уважаемые соотечественники! В календаре праздничных и памятных дат нашей страны есть праздники, которые носят поистине знаковый характер. В их числе – День государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

Национальный флаг – это символ государственности, преемственности поколений и единства народа, воплощение престижа и авторитета страны, свидетельство уважения к своему историческому прошлому. Бело-сине-красный стяг в качестве российского государственного флага был утвержден 20 января 1705 года указом императора Петра Первого, который собственноручно начертал образец и определил порядок цветных горизонтальных полос. В апреле 1918 года трехцветный флаг был упразднен и заменен на революционное красное полотнище, которое на протяжении последующих 70 лет развевалось над просторами нашей необъятной страны. В августе 1991 года Верховный Совет РСФСР вновь признал исторический триколор государственным флагом Российской Федерации. И сегодня, олицетворяя собой обновленную Россию, он традиционно объединяет россиян в совместном стремлении к миру и процветанию», – отметил глава татарстанского парламента.

«Наше общее прошлое, безусловно, придает сил. Но даже самая славная, во многом героическая, а порой – и трагическая история государства сама по себе не обеспечит своим гражданам лучшей жизни. Будущее должно подкрепляться сегодняшними благими делами. Россия уверенно идет по пути демократических преобразований, экономического и социального развития. Татарстанцы в единой семье российских народов живут общими интересами и помыслами, гордятся достигнутыми результатами, своим созидательным трудом укрепляют авторитет и могущество Российской Федерации. Однако нам еще многое предстоит сделать – и для страны, и для республики, и для себя, и для своих детей. У нас есть все для этого – накопленный опыт, огромная энергия, трудолюбие и терпение», – выразил мнение Председатель Госсовета Татарстана.

В завершение поздравления Фарид Мухаметшин пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых и творческих свершений во славу Отчизны.