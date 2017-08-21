22 августа на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» пройдет акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.

С 14 до 19 часов около башни Сююмбике жители и гости Казани смогут сделать фотографии и поучаствовать в фотоконкурсе от официального сообщества Республики Татарстан. Для этого нужно выложить в социальную сеть «ВКонтакте» или Instagram свою фотографию с изображением триколора под хештегами #ДеньФлага #ФлагРоссии #ЯРоссия #ФлагРФ #КазанскийКремль.

Те участники, которые выложат наиболее яркие и красивые фотографии, получат призы. Конкурс продлится до 17 часов 23 августа, сообщает пресс-служба музея-заповедника.