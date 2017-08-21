Татарстан по итогам исследований Росстата по малым, средним и крупным сельхозпредприятиям страны с января по июль 2017 года произвел 665 200 тонн молока. Этот показатель оказался на 3,5% больше прошлогодних данных.

Благодаря высокому объёму производства республика стала лидером в ТОП-30 крупнейших производителей молока, сообщает ИА «Татар-информ». Всего по итогам первого полугодия 2017 года лидеры по производству молока в России произвели 2,2 млн т молока.

В топ-5 вошли Краснодарский край, Удмуртская Республика, Кировская и Воронежская области. А в десятку лидеров попали Ленинградская область, Алтайский край, Московская область, Республика Башкортостан и Свердловская область.