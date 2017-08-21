Вчера в Казани стартовало очередное первенство Республики Татарстан по классическим шахматам среди юношей и девушек. Юные шахматисты соревнуются в нескольких возрастных категориях: до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

В соревнованиях, проходящих по швейцарской системе в 9 туров, принимают участие более 330 человек из разных городов и районов Татарстана.

В торжественной церемонии открытии турнира приняли участие президент Федерации шахмат РТ Геннадий Захаров, помощник Министра по делам молодежи и спорту РТ Эмиль Каргин и директор Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова Наркиз Сайфутдинов.