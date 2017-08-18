В столице Татарстана капитальный ремонт жилого фонда выполнен на 83%. Полностью завершены работы в 23 домах. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.



В федеральной программе 2017 года участвуют 243 казанских дома. Комплексный ремонт от крыши до подвала выполняют в 130 домах. В 45 идет замена лифтов, а в 111 домах устанавливают 141 узел погодного регулирования. Работы продолжаются в 177 домах.

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты появятся в 1115 домах в начале отопительного сезона и в 165 бюджетных учреждениях. Программа по их установке выполнена на 83%.

К сожалению, при ремонте крыш из-за протечек пострадало 5 домов. Жильцам этих домов (ул. Мира, 13а, ул. Энергетиков, 5, пр. Ямашева, 88, ул. Маршала Чуйкова, 52, ул. Сафиуллина, 24) будет возмещен ущерб за счет страховки подрядных организаций, либо по желанию жителей будет выполнен ремонт помещений силами подрядчиков. Для оценки ущерба уже составлены акты, а все компенсации произведут до сдачи домов.

- Сказались нынешние погодные условия - шквалистый ветер и сильные дожди, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин. - Компенсация за причиненный ущерб будет обязательно. Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем.

В 22 домах ведется благоустройство дворовых территорий: ремонтируются дороги, обустраиваются детские площадки, осенью будут высаживаться деревья.

Комитет ЖКХ Казани подготовил проект программы капремонта бывших общежитий. По предварительным подсчетам, смета превышает по затратам двухлетнюю программу капремонта жилого фонда Казани - 3 млрд рублей. Всего в Казани 192 бывших общежития, где проживают 43 тысячи человек. Некоторые здания были построены еще в 1917 году, многие уже пережили полувековой юбилей.

Особенно сложными и затратными в этой программе будут места общего пользования: кухни, коридоры и санузлы, говорит председатель комитета ЖКХ Казани Искандер Гиниятуллин. Планируется начать капремонт общежитий в 2018 году, вести его будут поэтапно.

Ильсур Метшин отметил, что у капремонта общежитий есть свои особенности, поэтому по нему нужно принимать отдельное решение.

Также на аппаратном совещании рассказали о капремонте социальных объектов. Накануне Дня знаний в Казани отремонтировали 13 общеобразовательных школ и 9 детских садов. В детских садах дополнительно к основным работам установили теплые полы в ясельных группах и построили навесы на прогулочных площадках. Общая сумма расходов - чуть более полумиллиарда рублей.

Этим летом ремонт прошел в 8 подростковых клубах на сумму почти 50 млн рублей. Почти 4,5 млн рублей было потрачено на закупку мебели, оборудования и спортивного инвентаря.

30 августа, в День города и День республики, после капитального ремонта откроется центр дополнительного образования Кировского района Казани «Заречье». Он был закрыт в прошлом году после прокурорской проверки. Три тысячи детей и подростков на время были лишены возможности посещать любимый центр. По поручению Президента РТ Рустама Минниханова на капитальный ремонт центра «Заречье» был выделен 81 млн рублей.

В этот же день пройдет торжественное открытие после ремонта учебного корпуса Казанской государственной консерватории, детского парка по улице Сыртлановой и обновленных дворовых площадок по адресам: проспект Ямашева, 74 и Даурская, 29а.