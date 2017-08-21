Недавно в России отмечался День строителя. Социологи провели опрос, чтобы выяснить, каким в идеале жители нашей страны видят собственное жилье.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый третий россиянин (34%) характеризует состояние своего дома как хорошее, 16% - как плохое, а 50% граждан называют его удовлетворительным. Заметно лучше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов (построенных после 2000 года).

Как показало исследование, мечтой большинства жителей нашей страны является современный частный дом. Жить в частном доме хотели бы две трети граждан (66%). Более половины (57%) предпочли бы для жизни постройку не старше 7 лет (о том, что сейчас проживают в таких домах, сообщили 8%).

Второе по популярности место среди типов домов занимают многоквартирные кирпичные здания - в них хотели бы иметь квартиру 17% опрошенных. Панельные и монолитные дома выбрали бы 7% и 3% соответственно.

Обязательной частью инфраструктуры современного многоквартирного дома подавляющее большинство граждан (84%) считает детские площадки. В топ-3 рейтинга также входят парковки (71%) и продуктовые магазины (66%). Наименее востребованными на фоне остальных являются общественные площадки для курения (36%).

Данные исследования прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «Больше всего довольны состоянием своего дома жители монолитных домов, что неудивительно - активно эти дома стали строить в последние лет двадцать. Впрочем, даже жители «монолитов» хотели бы жить в собственном частном доме. Наше исследование показывает: для большинства россиян идеал - это небольшой коттеджный поселок с детской площадкой, садом и местом под машину поблизости. Там не будет грохота соседского перфоратора, запаха пережаренной рыбы и громкой музыки из-за стены, и можно будет в полной мере почувствовать себя хозяином своего дома».

Инициативный всероссийский опрос проведен с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.