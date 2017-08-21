На минувшей неделе в Иннополисе прошел II международный конгресс молодых ученых в медицине RE:Search.



Более 250 ученых-медиков со всей России и из стран СНГ собрались в «городе будущего», чтобы поделиться своими по-настоящему необычными, интересными и полезными инновационными разработками.

В конгрессе помимо талантливых и амбициозных ребят приняли участие и выдающиеся эксперты, ведущие специалисты в области здравоохранения из России, США, Великобритании, Германии. С напутственными словами к ребятам обратился министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин:

- Мы видим здесь интересные проекты и колоссальный обмен знаниями. Сегодня от идеи до воплощения проходит совсем немного времени. Иннополис стал по-настоящему магнитом для такой вот интеллектуальной, способной, креативной молодежи. Очень важно, чтобы мы развивали и готовили врачей-исследователей. Интерес к открытиям начинается со студенческой скамьи. Когда проходишь какой-то путь, важно понимать, что ты первый.

Действительно, конгресс в Иннополисе собрал не просто способных и креативно мыслящих молодых ученых, но и готовых посвятить все свое время, все свои силы делу воплощения задуманных проектов. Так, юный ученый из Москвы Евгений Соболев поделился с журналистами идеями своих инновационных разработок. Молодой человек рассказал, что он и его команда трудятся над разработкой гаджета, способного различными методами определять состояние кожи любого человека.

Речь идет о конкретных небольших устройствах для автоматического измерения параметров кожи. То есть некий предмет, напоминающий по внешнему виду небольшой диктофон, можно будет приложить к лицу, после чего он выдаст результаты состояния вашей кожи. Евгений рассказал, что устройство сможет выявлять даже различные заболевания кожи на ранней стадии и рекомендовать пользователю обратиться к врачу. Если подобные разработки получат воплощение, то необходимость в первичной консультации дерматолога может отпасть.

- Кроме того, наш проект представляет собой систему по разработке мобильного приложения, которое позволит пользователям отслеживать состояние кожи, подбирать методику ухода за ней, понимать, как кожа реагирует или не реагирует на различные косметические процедуры и средства. Люди поймут, насколько эффективно это все. Косметическую ступень мы сможем провести без помощи врача, а вот уже при выявлении серьезных проблем с кожей хотим, чтобы наша система помогала докторам, - поделился молодой ученый.

Интересно, что устройство будет анализировать состояние кожи с помощью нескольких методов. Первый - это так называемое машинное зрение, когда система обращает пристальное внимание на текстуру кожи, анализирует ее рельеф. Второй метод - кутометрия, для оценки эластичности кожи. Также будет применяться метод электрического сопротивления кожи, благодаря которому проверяется работа сосудов кожи, микроциркуляция в них. Все эти инновационные разработки требуют не только времени и ума, но и материальных вложений. При удачном исходе, отметил молодой ученый, скоро подобные аппараты могут появиться в продаже.