Пациенты не перестают жаловаться на систему записи к узким специалистам и даже терапевтам. Переход к электронному варианту все еще многим не по душе. «По телефону не записывают, через сайт госуслуг РТ не все могут и не всегда получается, до инфоматов еще дойти нужно. А как же попасть к врачу в поликлинику?!» - возмущаются наши читатели.

Мы не раз поднимали эту тему, обращались за комментариями в управление здравоохранения Казани, где нам разъясняли, что единая стандартная система записи в скором времени заработает во всех поликлиниках города и республики, то есть хаоса с записью не будет.

По телефону

С тех пор прошло почти полгода. Мы решили проверить, что за это время изменилось и изменилось ли вообще. Множество жалоб пациентов в первую очередь связано с тем, что невозможно записаться к нужному специалисту по телефону. Речь идет прежде всего о терапевтах. К узким специалистам - от невролога до офтальмолога и аллерголога - попасть можно только через терапевта или сайт госуслуг РТ. Мы решили обзвонить несколько казанских поликлиник, чтобы понять, насколько оправданны жалобы наших читателей. Скажем наперед, разнообразие ответов сотрудниц регистратуры нас сильно удивило.

В первой поликлинике с легкостью согласились записать нас по телефону на прием к терапевту, никаких трудностей не возникло. А вот для визита к неврологу, как нам сообщили, необходимо воспользоваться инфоматом или же системой электронной записи. Во второй поликлинике сотрудница регистратуры на просьбу записать к терапевту слегка растерялась, услышав, видимо, молодой голос.

- Девушка, у нас даже пожилые бабушки, дедушки приходят записываться через инфомат. Я даже не знаю... Вряд ли. Попробуйте по интернету. Это несложно, - вежливо посоветовала она.

На вопрос, а как же записаться к неврологу, женщина вновь указала на интернет и инфомат. Удивило то, что здесь для записи к узкому специалисту не требовалось посещения терапевта, как в других медучреждениях. В третьей поликлинике сотрудница регистратуры тоже сказала, что они не записывают по телефону к терапевту. Для этого необходимо воспользоваться инфоматом или же сайтом госуслуг РТ. А вот посещение невролога возможно только после приема терапевта. То есть попасть к узкому специалисту в этом учреждении с помощью электронной записи невозможно.

Наконец в четвертой поликлинике нам также отказали в записи к терапевту по телефону. Сотрудница регистратуры лаконично и достаточно грубо отреагировала на нашу просьбу сделать это по телефону:

- Нет! Терминал и интернет, - сказала она, не поздоровавшись, не попрощавшись, и тут же положила трубку.

А ведь у нас или другого пациента могли возникнуть и вопросы к ней, но возможности спросить уже не было. Обзвонив еще несколько поликлиник, мы сделали вывод, что в телефонном общении большинство сотрудниц регистратуры все же вежливы, подробно разъясняют определенные моменты о записи к врачам. Однако были и такие, кто даже не старался нормально что-то объяснить, после второго вопроса что-то быстро и невнятно отвечал и тут же бросал трубку. Нам приходилось еще раз звонить, чтобы получить разъяснения. Кстати, на этот момент стоит обратить особое внимание. Мы понимаем, что у сотрудниц регистратуры не хватает времени на все, порой бывает наплыв пациентов, но все же необходимо доброжелательно общаться с пациентами, дослушивать до конца их вопросы или хотя бы вежливо прерывать.

Через интернет

После не самых удачных попыток записаться по телефону на прием к терапевту и узким специалистам мы решили сделать это с помощью сайта госуслуг РТ. Выбираем раздел «Здравоохранение: записаться на прием, получить полезную информацию». Далее нам предлагается выбрать полис, потом открывается список специалистов и их расписание. К моему терапевту на ближайшие два дня все время было занято, а на следующую неделю система ничего не выдавала.

Записаться по электронной записи к терапевту у меня не получилось. А вот с узкими специалистами все оказалось чуть лучше. К примеру, к отоларингологу я могла попасть в этот же день буквально через 2,5 часа или через четыре дня в любое удобное для меня время. К гинекологу система не выдавала свободных дат и времени. Остальные узкие специалисты, кроме хирурга, в моем «личном кабинете» почему-то не были представлены.

Я решила дозвониться до своей поликлиники и выяснить, как же все-таки попасть, к примеру, к терапевту или гинекологу. В регистратуре ведь сказали, что это надо сделать через интернет, а система свободных дат вообще не выдает. То есть мы оказались в такой ситуации, что ни по телефону, ни по интернету записаться невозможно. Работница регистратуры посоветовала дождаться того момента, когда откроется расписание специалиста на ближайшие даты и появятся свободные промежутки в приеме.

Отметим, что и инфоматы, которые сейчас располагаются в каждой поликлинике, спасением в сложившейся ситуации не являются. В них представлена та же информация, что и в вашем «личном кабинете» на сайте госуслуг РТ. Если у вас там не отражаются свободные даты необходимого специалиста, то и на экране инфомата их не будет.

То есть необходимо наладить саму систему электронной записи. А что касается удобства, то пользоваться инфоматом достаточно легко и просто. Даже люди старшего возраста быстро его освоят, тем более во многих поликлиниках помогают записаться. Так должно быть в каждом медучреждении.

Итог

В одних поликлиниках записаться к терапевту по телефону можно, в других - нет. В одних поликлиниках записаться к узкому специалисту с помощью электронной записи можно, в других - нет. Все это во многом зависит от того, насколько то или иное медучреждение страдает от нехватки кадров. Стандартной единой системы записи пока нет. Но все не так уж плохо. Первичное звено ждет масштабная модернизация. В республике уже начал реализовываться проект «Дружелюбная поликлиника - татарстанский стандарт». В лучшую сторону изменится многое: от внешнего вида медучреждений до оснащения оборудованием, мебелью, удобнее должна стать и сама система оказания первичной медпомощи. На новый формат перейдет и система записи пациентов на прием к врачу. Чиновники заверяют, что обслуживание в поликлиниках улучшится. Нам же остается только надеяться и ждать.