Финал республиканского конкурса водительского мастерства среди женщин-автомобилистов «Автоледи-2017» прошел 18 августа на площадке возле здания ГИБДД РТ. В нем приняли участие 56 победительниц городских и районных этапов состязаний.



Конкурс проводился в Татарстане в 17-й раз. Участницы впервые преодолевали три этапа соревнований. В теоретическом сдавали экзамен по правилам дорожного движения. В практическом демонстрировали навыки управления легковым автомобилем, выполняя сложные упражнения на время. В дополнительном конкурсе оценивались изготовленные конкурсантками баннеры на тему «Безопасность на дороге - забота общая».

- Мы хотим, чтобы наши участницы не только хорошо ездили и знали правила дорожного движения, но и призывали других людей соблюдать ПДД, - отметил и. о. начальника отдела пропаганды ГИБДД РТ Хайдар Зиганшин. - Баннеры, которые изготовили девушки, мы разместим на нашем сайте, а самые лучшие - на дорогах республики в качестве социальной рекламы.

Перед стартом финального этапа первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов подчеркнул, что ежегодно на дорогах растет количество автолюбителей. По его словам, в прошлом году из 18 тысяч человек, получивших водительские удостоверения в республике, 11 тысяч составили женщины.

- Считаю, что женщины на дорогах реже нарушают правила, чем мужчины, потому что как мамы осознают ответственность. Вы должны быть законопослушными. Надеюсь, что вы станете примером для других водителей, - сказал он, обращаясь к участницам конкурса.

Самой взрослой участнице Наталье Березовской 63 года, стаж ее вождения - 8 лет. На конкурсе она представляла Бугульминский район. Недавно Наталья приняла участие в конкурсе, посвященном Дню пожилых людей, и решила на этом не останавливаться.

- Машина на пенсии просто необходима. Я езжу на дачу, за грибами, ягодами и травами, развожу по кружкам внуков - у меня их пять, - рассказала она.

А вот самой юной участнице конкурса 18 лет. Ксения Федотова приехала из Чистопольского района. Водительские права девушка получила совсем недавно. Но, несмотря на стаж вождения всего в три месяца, она выиграла конкурс в родном городе.

- Я с детства люблю водить машину, меня научил папа. Считаю, что на конкурсе все задания легкие. Мне папа всегда говорил, что совсем не важно, какая машина. Важно, какой водитель, - сказала Ксения.

Кстати, первый конкурс «Автоледи» прошел в 1998 году в Международный женский день в Набережных Челнах. С 1999 года он стал проводиться в Казани, а с 2000-го вышел на республиканский уровень.

Первое место и почетное звание «Автоледи-2017» завоевала Аделя Бадреева из Казани. Второй стала Евгения Иголкина из Альметьевска, третьей - Наталья Борисенко из Нижнекамска. Все призеры получили кубки, дипломы и денежные премии.