В минувшую субботу в Казани открылся XI литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». А в воскресенье, 20 августа, писателю Василию Павловичу Аксенову исполнилось бы 85 лет. Девиз нынешнего фестиваля - «Аксенов без цитат».



- На фестиваль приезжают друзья, которые многие годы дружили с Василием Павловичем, писатели, поэты разных поколений, которым близко его творчество. Мы все любим Аксенова - и это главная концепция «Аксенов-феста», - рассказала куратор фестиваля, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова. - Сама идея возвращения Василия Аксенова в Казань принадлежит мэру Казани Ильсуру Метшину. Мы подхватили эту идею и решили создать фестиваль. Это абсолютнейший акт гражданского общества. Концепция первого феста, который состоялся в 2007 году, обсуждалась с самим Василием Павловичем. Он категорически был против того, чтобы фестиваль был полностью посвящен ему и превратился просто в исследовательский центр по изучению творческого наследия Аксенова. Он хотел, чтобы здесь собиралась молодежь - молодые прозаики, поэты, музыканты.

Начальник управления культуры Казани Азат Абзалов еще раз подчеркнул, что «Аксенов-фест» открыт для сотрудничества со всеми, мы стараемся учитывать замечания. Например, увеличили количество дискуссионных площадок.

В этом году впервые в рамках фестиваля состоялось литературное собрание «Россия - множественное число». В форуме приняли участие ведущие писатели, литературоведы, критики, кинематографисты, театральные деятели, издатели из Москвы и Татарстана. Они обсудили самые актуальные проблемы современной литературы и искусства, взаимоотношений художника и власти.

Продолжением литературного собрания стал концерт у памятника Федору Шаляпину на улице Баумана. Замечательный шведский музыкант, композитор, «золотой тромбон Европы» Элиас Файнгерш вместе с доктором филологических наук из Китая, президентом Китайской ассоциации по исследованию русской литературы профессором Лю Вэнфэйном представили неожиданную и очень смелую импровизацию - они соединили джаз и мелодику китайского языка. Гость из Китая под джазовую музыку прочитал свои переводы стихов Пушкина на китайском языке. Также звучали стихи Пушкина на иврите, татарском и конечно на русском.

Фестиваль завершается в среду, 23 августа. О церемонии вручения международной премии «Звездный билет», открытии нового литературного проекта «Читай в саду» и других событиях «Аксенов-феста» читайте в ближайших выпусках «Казанских ведомостей».