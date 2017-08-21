Из окон автомобиля зачастую не увидишь свой город. По-настоящему он раскрывается, когда колесишь по улицам и дворам на велосипеде.



Корреспондент «Казанских ведомостей» таким образом открыла целый квартал, где время застыло в 90-х годах прошлого столетия.

Портал в прошлое образовался в квадрате между проспектами Ибрагимова, Ямашева и улицами Короленко и Черноморская. Во дворах старые металлические турники, покореженные качели и горки, которые были установлены, наверное, в годы заселения этих домов.

Густые заросли бурьяна, американского клена во дворах и за домами по адресам: Ибрагимова 81, 81а, 73, 75, 87 и других, совсем не радуют глаз. Там, где раньше были футбольные поля, - стихийные автостоянки. Машины, особенно вечерами, стоят тесно, занимая и территорию детских площадок.

Когда слышишь от некоторых чиновников, мол, детей от компьютеров не оторвать, не гоняют они теперь во дворе мяч и не играют в волейбол, хочется спросить: а куда им выходить играть? В эту серость и тоску? Чтобы покататься на ржавых качелях или скатиться с металлической горки с лесенкой, где половины ступенек нет?

Малышня ясельного возраста в таких дворах и вовсе не находит себе места.

Нет нормальных песочниц, грибочков, скамеек. Чтобы нормально и относительно безопасно погулять, родители с ребятишками отправляются в парк или ищут ближайший ухоженный двор. По своему бабушкиному опыту знаю: оба варианта не подходят для ежедневной прогулки. Идеал - вышел из подъезда, перешел на огражденную детскую площадку со множеством всевозможных горок, лазалок, качелей и играешь себе с ребятеночком.

Довелось услышать от одного знакомого жалобу - нет скамеек у подъездов, безобразие. Действительно, нет, но об этом часто просят сами жильцы, иначе на скамейках под окнами круглосуточно сидела бы шумная молодежь. Им ведь в таком дворе негде больше собираться. А сейчас бабушки вынуждены выносить с собой стульчики и табуретки, чтобы приткнуть свое тело и дать старческим ногам отдых.

Но не везде такая унылая картина. Можно сказать, примерным в этом плане является Ново-Савиновский район (новостройки Приволжского района считать не будем - там дворы благоустраивают вместе со сдачей стройки). Здесь чуть ли не каждый двор оснащен хорошей детской площадкой с безопасным покрытием, есть места и для спокойного отдыха пожилых, и для активных тренировок подростков.

В Московском районе тоже есть благоустроенные дворы, но их гораздо меньше.

- Каждый раз, когда езжу к своей свахе, которая живет в доме №186 по улице Декабристов, я возвращаюсь с испорченным настроением, - говорит жительница дома №73 по проспекту Ибрагимова Ираида Яковлева. - Примерно три года назад у них во дворе сделали шикарный капитальный ремонт, построили большую детскую площадку. Отдельно денег за это не взяли, сказали, что все по специальной программе. Скажите, пожалуйста, а чем хуже я своей свахи? Плачу такие же деньги за коммунальные и жилищные услуги, вношу деньги за капремонт дома, не должница. И почти все мои соседи такие же добросовестные люди. Почему одним казанцам дворы благоустраивают, а другим нет? И еще вопрос: когда придет к нам капремонт? Дом №15 по улице Короленко ремонтировали лет пять назад, а другие дома - его ровесники - до сих пор ждут своей очереди.

С этим пламенным монологом солидарна и жительница дома №53 по улице Восстания. Там примерно такая же безрадостная картина как с детскими площадками, так и с местами отдыха для взрослого населения. Родителей выручает только спортивная площадка гимназии №94.

- Нашему дому примерно 40 лет, американским кленам, высаженным на территории перед подъездами, почти столько же, - рассказывает Гузалия Минниханова. - Их еще сажали мои родители - вон какие огромные вымахали! Но эти клены засорили всю придомовую территорию. Здесь как в джунглях, настолько все заросло. Ни тебе скамеечек, ни песочницы для малышни. 87-летняя соседка баба Катя каждый день со второго этажа тащит табуретку, чтобы посидеть у подъезда и подышать свежим воздухом. Мне вот тоже интересно: кто будет заниматься благоустройством нашего и соседних дворов, где такая же история? Ведь все мы добросовестно оплачиваем счета. Пенсионеры (а их большинство в нашем районе) - самые добропорядочные плательщики. Так давайте уже, сделайте то, за что мы вам платим!