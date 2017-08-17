По словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, в этом году ожидается высокая урожайность зерна.
В закрома РТ поступило 2,15 млн тонн зерна, сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. «В последние дни стабильно убираем свыше 180 тыс. тонн зерна в день. А вчера вышли на максимальную производительность – 185 тыс. тонн. Такие темпы нам в предстоящие дни надо сохранить», – отметил Марат Ахметов.
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