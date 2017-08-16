В минувшее воскресенье в Казани состоялся Международный фестиваль современной культуры Kazan Live. Раньше он проходил в стенах Казанского Кремля под названием Kremlin Live.

Полюбившийся многим казанцам фестиваль организаторы решили провести в этом году перед Дворцом земледельцев, где увидеть его может больше горожан и гостей столицы Татарстана.

Чтобы насладиться выступлением звезд российской и зарубежной эстрады, в этот теплый солнечный день гости мероприятия расположились на лужайке на пледах. В парке можно было не только слушать музыку, но и найти развлечение по душе. Кто-то делал красивые кадры, поднявшись на высоту с помощью специального подъемника, молодежь и дети с удовольствием прыгали на батуте, можно было принять участие в самых разных мастер-классах.

«В столь прекрасный день, в прекрасную августовскую погоду, мы собрались на этой площадке, на новой площадке фестиваля Kazan Live, который проходит в этом году под новым брендом, и уже сегодня можно сделать однозначный вывод, что организаторы угадали с новой площадкой, потому что нас окружают прекрасные сооружения, прекрасный вид на жемчужину Республики Татарстан – ансамбль Казанского Кремля, позади вас прекрасная Кремлевская набережная, и все располагает к тому, чтобы слушать прекрасную музыку самых различных стилей», – сказал на торжественном открытии фестиваля зампредседателя Государственного комитета по туризму Артур Абдрашитов.

В этом году среди многочисленных участников фестиваля выступил коллектив Zventa Sventana с вокалисткой Тиной Кузнецовой, легендарный грузинский ансамбль «Рустави» и популярная певица Нино Башарули, а также международный проект ALMA (Россия – Израиль), который исполняет этническую музыку в современной обработке. АЛМА, Нино Башарули и ансамбль «Рустави» исполнили русскую народную песню «Ой, да не вечер» и татарскую песню «Умырзая» совместно с президентом фестиваля Игорем Бутманом, сообщает ИА «Татар-информ».

Музыкальным завершением фестиваля Kazan Live стало выступление Игоря Бутмана и Филармонического джаз-оркестра РТ под управлением Анатолия Василевского.

«Мы не впервые играем с этим замечательным оркестром, не в первый раз мы сотрудничаем с Анатолием Василевским, третий или четвертый раз, и это всегда огромное удовольствие. Поэтому когда поступило предложение выступить на Kazan Live именно с джазовым оркестром, то, конечно, я не мог его не принять. Одно удовольствие с ним играть и приехать в Казань», – рассказал Бутман.

По словам Игоря Бутмана, фестиваль Kazan Live призван сделать людей чуточку счастливее, добрее, дать им удовольствие от музыки. И такие фестивали как раз дают такую возможность. Люди уходят наполненные не только хорошей, запоминающейся музыкой, но и интересными событиями.

«Нам нравится доставлять людям удовольствие и мне музыка доставляет огромное удовольствие, я не могу без музыки, я пою все время или слушаю ее, либо играю. Такой радостью хочется поделиться», – отметил Игорь Бутман.