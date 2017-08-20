Гости церемонии вручения сертификата о внесении Успенского собора в список объектов Всемирного наследия смогут отправить открытки бесплатно.

В Казани ограниченным тиражом в количестве 1 тыс. штук выпущены открытки с изображением объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане. Это Болгарский историко-археологический комплекс, историко-архитектурный комплекс Казанского кремля и Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

Как сообщили в УФПС «Татарстан почтасы», возможность бесплатно отправить их Почтой России друзьям и близким представится гостям торжественной церемонии вручения сертификата о внесении Успенского собора и монастыря в Свияжске в список объектов Всемирного наследия, которая начнется сегодня в 19 часов в казанском КРК «Пирамида».

Кроме того, к этому памятному событию изготовлен сувенирный штемпель, с помощью которого на открытках можно будет поставить оттиск с выгравированным гербом Всемирной организации UNESCO и надписью «Объекты всемирного наследия» на русском и английском языках.

Каждый желающий сможет бесплатно погасить открытки и отправить в любую точку мира, тем самым передав привет из столицы Татарстана своим родным и знакомым. Для этого в выставочной зоне в холле «Пирамиды» будет установлен почтовый ящик, а сотрудники Почты России помогут участникам акции правильно заполнить адресные строки.

Открытки и сувенирный штемпель для гашения выпущены специально к мероприятию агентством Evolution, которое выступило организатором выставки фоторабот об объектах наследия ЮНЕСКО в РТ.