В экологическом сплаве по реке Тойма приняли участие члены татарстанского отделения Русского географического общества из Набережных Челнов и Казани, студенты и сотрудники экологических организаций.

В Команда из 20 человек сплавлялись по реке на байдарках и катамаранах. На ночевку останавливались в палаточном лагере, который разбивали на берегу по пути следования.

Путешествие длилось 4 дня. Участники акции проплыли 25 километров - от села Тихоново до Елабуги. Они не только оценивали состояние воды и прибрежной территории, но очищали берега от встречающегося мусора. В результате четырехдневного сплава было собрано 20 мешков мусора. Как отметили организаторы акции, основные скопления мусора были обнаружены на стоянках рыбаков и пляжных территориях, а в остальном – река чистая и спокойная, подходящая для семейного отдыха с детьми.

Напомним, экологический сплав был организован Министерством экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества в РТ. Мероприятие проходило в рамках Года экологии и общественных пространств в РТ.