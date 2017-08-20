Генеральный директор ЮНЕСКО назвала общим достижением включение Успенского собора и монастыря острова-града в список объектов Всемирного наследия.

Символика принадлежности к объектам Всемирного наследия, охраняемым ЮНЕСКО, сегодня была открыта на стенах Успенского мужского монастыря, что на острове-граде Свияжск.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, министр культуры РФ Владимир Мединский, Государственный Советник РТ, председатель республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«Кто бы мог подумать несколько лет назад, в 2010 году, когда мы только взялись за возрождение наших памятников Великого Болгара и острова-града Свияжск, что мы добьемся такого успеха», – отметил в своем выступлении Минтимер Шаймиев. Он также добавил, что благодарен всем, кто поддержал, участвовал и продолжает участвовать в этой работе, и подчеркнул, что, когда речь идет о сохранении памяти, истории, культуры, делать плохо в республике просто не могут.

Приятным сюрпризом для музея-заповедника «Остров-град Свияжск» стали два микроавтобуса. Их передал в дар Президент Татарстана – для организации экскурсий. А монастырю от лидера республики вручили катер. Ключи и сертификаты передал новым владельцам Минтимер Шаймиев.

Ирина Бокова в Татарстане уже во второй раз. Три года назад она приехала, чтобы лично вручить Президенту республики Рустаму Минниханову сертификат о включении в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО археологического комплекса Великого Болгара. «Тогда мы много обсуждали, как сделать так, чтобы Успенский собор и Свияжск тоже вошли в список. Это – богатство Татарстана, России. Это – символ культурного многообразия и толерантности. Это доброта, которая присуща Татарстану. И для меня сейчас большая честь приехать сюда снова по случаю включения в список ЮНЕСКО Успенского собора и монастырского комплекса острова-града Свияжск. Это наш общий успех. С этого момента это – мировое достояние», – подчеркнула генеральный директор ЮНЕСКО.

«Включение еще одного российского объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО – это радостное событие для всех, кто ценит и любит мировую культуру. Тем более такого уникального и красивого места. Без лидера, каковым стал Минтимер Шаймиев, столько сделать за столь короткое время едва ли удалось бы. Сделано действительно много! Не только внешне. Свияжск превратился в популярное место посещения. Три года назад в Свияжск приезжали около 7 тысяч человек в год. Сейчас вы перешагнули отметку в 500 тысяч, и вскоре, уверен, преодолеете и рубеж в миллион. Это сказочное, удивительное, уникальное место, и его нужно охранять и сохранить», – заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Я часто бываю на Ближнем Востоке, и сердце обливается кровью, когда видишь, как уничтожаются памятники мировой культуры. Но вот ответ: человечество ищет новые импульсы, включив под покровительство ЮНЕСКО новых объектов Всемирного наследия, в число которых вошел Успенский собор и остров-град Свияжск. Когда меня спрашивают, как достичь согласия и мира между народами, я говорю: приезжайте к нам в Татарстан. У нас уже есть готовая модель, в которой люди разных национальностей, культур, религий не просто живут мирно и толерантно, но одной человеческой семьей, вместе восстанавливают и берегут такие святые места», – отметил в свою очередь владыка Феофан.

Как символ того, что Успенский собор и монастырь теперь принадлежат не только Татарстану и России, но являются и достоянием всего мира, на его стенах теперь красуются знаки ЮНЕСКО. Скрывающее их до поры покрывало почетные гости сдернули вместе.

Чуть позже они посетили сам Успенский собор, сейчас еще находящийся на стадии реставрации. Уникальная настенная фресковая роспись XVI – XVII веков, несмотря на почти 100 лет забвения, сохранилась неплохо. Сейчас стенопись закрепляют, а слабые поврежденные участки, совместными усилиями восстанавливают специалисты Татарского специального научно-реставрационного управления и межобластного научно-реставрационного художественного управления Москвы. Гордостью собора являются изображения Святого Христофора в образе кинокефала в основном зале и, как считают, портрет Иоанна Грозного, современный первому российскому царю. Но он находится в зоне алтаря и недоступен для широкого обзора.

Осмотрели гости также Никольскую церковь, побывали в музее гражданской войны. Так получилось, что Свияжск оказался в эпицентре первого этапа противостояния красного и белого движений, и здесь, каждый в свое время, побывали Лев Троцкий и Владимир Каппель.

В художественной галерее генерального директора ЮНЕСКО и министра культуры России заинтересовали самые ранние изображения Казани и фотографии быта жителей Свияжска до того, как здесь начались реставрационные работы. Пояснения давал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

В информационно-образовательном центре Казанского федерального университета «Всемирное культурное наследие» эстафету экскурсовода перенял ректор КФУ. Ильшат Гафуров рассказал о целях и задачах Детского университета КФУ, а также о научной работе, в которой задействованы специалисты центра. В частности, огромная работа уже проделана и еще предстоит в сфере консервации и восстановления органических материалов, представляющих историческую ценность. Студенты и преподаватели университета активно работали на раскопе «Дома мельника», оказавшегося в естественной консервации на берегу Свияжска. А сейчас они принимают участие в подготовке к открытию еще одного музея на территории острова – в будущем году откроет свои двери музей археологии и дерева. Владимир Мединский воспользовался случаем и напомнил Минтимеру Шаймиеву о готовности приехать на это событие лично.

Финальная точка в процедуре присвоения Успенскому собору и мужскому монастырю острова-града Свияжск статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО будет поставлена сегодня вечером, когда генеральный директор организациипередаст в руки Президента Татарстана соответствующий сертификат. Церемония состоится в 19.00 на сцене казанского КРК «Пирамида».