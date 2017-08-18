В Татарстане объявлен конкурс на соискание премии президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества. Свои заявки участники могут подать до 14 сентября в Общественную палату республики. Вручение премии планируется уже в октябре 2017 года.

Премия учреждена в Татарстане 3 июля 2015 года указом врио главы республики Рустама Минниханова. Она присуждается активистам, общественным организациям за деятельность и проекты, внесшие значительный вклад в развитие республики, а также за значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане. Аналогов такого конкурса в России пока нет.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин обратил внимание, что будут присуждаться две премии по 250 тыс. рублей гражданам или группам граждан (не более пяти человек) и три премии по 400 тыс. рублей – организациям.

Все заявки, которые подали на конкурс, рассмотрит специально созданная рабочая группа. На рассмотрение дается 14 дней. Затем итоговое решение принимает президент Татарстана. В предыдущие годы Рустам Минниханов был солидарен с решением комиссии.

Также на пресс-конференции было отмечено, что в этом году рассматривают вопрос об увеличении количества награждаемых премией президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по телефонам: (843)567-80-97 и (843)567-80-93 или на официальном сайте Общественной палаты РТ в разделе «Поддержка СОНКО».