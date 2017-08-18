В первом полугодии 2017 года в 36 районах Татарстана произошло 349 случаев отравления алкоголем.

Сегодня в Доме Правительства РТ состоялось заседание Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в РТ по итогам первого полугодия 2017 года. В ходе заседания, в том числе обсуждался вопрос суррогатов. По итогам первого полугодия 2017 года, в республике зафиксировано 349 случаев отравления алкоголем, что на 17,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Однако процент отравления среди молодежи увеличился, на что посетовал Президент РТ.

«Очень плохо, что увеличилось количество отравлений алкоголем среди молодежи. Отравилось 22 ребенка в возрасте до 14 лет и 14 подростков. Это недопустимая ситуация. Необходимо усилить работу по борьбе с суррогатами и продажей жидкостей «двойного назначения», – отметил Рустам Минниханов.