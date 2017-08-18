Сегодня 9 детей-инвалидов, которые 1 сентября станут первоклашками, получили замечательные подарки - новенькие ранцы. А в ранцах - пластилин, краски, альбомы для рисования, наборы цветной бумаги и другие принадлежности, необходимые в школе.

Вручение подарков прошло в рамках благотворительной республиканской акции «Помоги собраться в школу». Поздравил ребят с наступающим учебным годом и вручил им подарки Управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Татарстан Рамиль Гайзатуллин.

Как рассказал Рамиль Ринатович, принять участие в акции - это была инициатива сотрудников отделения фонда. Всего было собрано около 35 тысяч рублей. На них были куплены и укомплектованы канцтоварами 25 ранцев. Сегодня подарили 9 ранцев, остальные получат дети с ограниченными возможностями в районах республики.