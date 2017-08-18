Комитет ЖКХ Казани подготовил проект программы капремонта бывших общежитий. По предварительным подсчетам смета превышает двухлетнюю программу капремонта жилого фонда Казани. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
Всего в городе 192 бывших общежития, где проживают 43 тысячи человек. Некоторые здания были построены еще в 1917 году. Многие уже пережили полувековой юбилей. Особенно сложным и затратным в этой программе будут места общего пользования: кухни, коридоры и санузлы. Планируется начать капремонт общежитий в 2018 году.
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