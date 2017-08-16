Два дня – 25 и 26 августа в казанском кремле пройдет международный фестиваль духовых оркестров. Ожидается выступление 18 коллективов. Об этом сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
Впервые в фестивале будут участвовать три оркестра Центрального военного округа минобороны РФ. Также анонсируется выступление образцово-показательного оркестра Национальной гвардии Республики Казахстан и оркестра «Мехтер» Стамбульского ансамбля турецкой исторической музыки. Казань будут представлять оркестры Казанского высшего танкового Краснознаменного командного училища, культурного центра МВД по РТ, войсковой части 5561 Национальной гвардии РФ.
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