Накануне Дня знаний в Казани отремонтировали 13 общеобразовательных школ и 9 детских садов. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

В школах были отремонтированы крыши, фасады, отмостки фундамента и прочие основные работы. В детских садах дополнительно к этим работам установили теплые полы в ясельных группах и построили навесы на прогулочных площадках. Общая сумма расходов – чуть более полумиллиарда рублей.

Также этим летом ремонт прошел в 8 подростковых клубах на сумму почти 50 млн. рублей. Почти 4,5 млн. рублей было потрачено на закупку мебели, оборудования и спортивного инвентаря.