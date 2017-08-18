В столице Татарстана капитальный ремонт жилого фонда выполнен на 83 %. Полностью завершены работы в 23 домах. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

В программе капремонта в этом году 243 дома. Комплексный ремонт от крыши до подвала выполняют в 130 домах. В 45 идет замена лифтов, а в 111 домах устанавливают 141 узел погодного регулирования. Работы продолжаются в 177 домах.

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты появятся в 1115 домах в начале отопительного сезона и в 165 бюджетных учреждениях. Программа по их установке выполнена на 83%.

В 22 домах ведется благоустройство дворовых территорий: осуществляется ремонт дорог, обустраиваются детские площадки, осенью будут высаживаться деревья.