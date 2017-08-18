С 22 августа по 2 сентября будут перекрыты участки дорог от улицы Баумана до площади Тысячелетия.

Также движение транспорта будет ограничено от улицы Ташаяк до Батурина (с 22 часов 27 августа до 6 утра 28 августа). Закроется парковка «Ак буре» и «Центральный стадион» со стороны восточной трибуны. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

С 29 по 30 августа ограничат движение по улице Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова и парковочной зоны возле Центра семьи «Казан»).

С 29 по 31 августа будет ограничено движение по ул. Лево-Булачная, Право-Булачная, Ташаяк, Профсоюзная, Баумана, а также на спуске от площади Первого Мая до улицы Баумана.

30 августа с 7 утра и до 8 часов вечера будет ограничено движение по улице Шигабутдина и Марджани.

31 августа (с 23 часов и до 5 утра) будет ограничено движение на площади Тысячелетия.