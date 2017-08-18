В это же время на площадке около Центра семьи «Казан» начнется спортивный праздник, на котором состоится автомобильное шоу и представление водных байкеров в акватории Казанки.
Об этом сегодня сообщили на деловом понедельнике в мэрии. На этой же площадке, только в 16 часов Казанский гарнизон представит военно-патриотическую программу с участием военного духового оркестра. На Казанском ипподроме в 15 часов ждут любителей конного спорта. Здесь показательное выступление спортсменов и скачки на приз президента РТ с заездом чистокровных арабских скакунов.
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