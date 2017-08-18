Двойной праздник в столице Татарстана начнется 30 августа в 10 утра. В это время в Старо-Татарской слободе начнется фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!». Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Культурная программа продолжится на нескольких городских площадках. С 14 до 18 часов на улице Каюма Насыри ветераны, горожане с ограниченными возможностями представят свою концертную программу, пройдет фестиваль «Казан селгесе» и концерт татарской альтернативной музыки.

Также в 14 часов в парке Черное озеро откроется международный фестиваль классической музыки «Музыка вокруг нас!». Ожидаются выступления московского ансамбля барочной музыки «Дух ветра», флейтистки Эдиты Филл из Польши. Также в программе камерные оперы, оркестр пианистов и другое.

В 18 часов у Центра семьи «Казан» стартует главная музыкальная программа праздника, на котором в качестве приглашенных звезд выступят певец Митя Фомин и певица Елка.

Любителей оперной музыки ждут в 20 часов на площади перед Дворцом земледельцев, где состоится фестиваль под открытым небом «Казанская осень» с участием Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского.