20 августа в Парке Горького, Парке Урицкого, в Центре семьи Казан и в Горкинско-Ометьевском лесу прошли очередные тренировки Зеленого Фитнеса.
В спортивной программе была зумба, силовая тренировка и йога. Участники после зажигательных латиноамериканских танцев хорошо разогрелись и приступили к основной части - силовой тренировке. Отжимания, упражнения на пресс, прыжки, выпады - основные ингредиенты силовой работы. Завершилась тренировка направлением индийской культуры - йогой. К концу лета все хотят насладиться последними жаркими деньками, погулять в парках и скверах, а любители здорового образа жизни, стараются не просто находиться на свежем воздухе, но и заниматься спортом. Зеленый Фитнес даёт такую возможность каждому!
реклама
Loading...