29 августа в Казани на пересечении улиц Хади Такташа и Марселя Салимжанова состоится торжественная церемония по открытию памятника татарскому поэту Хади Такташу. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
Авторы работы скульпторы Андрей Балашов, Асия Минулина и архитектор Герман Бакулин. Накануне празднования Дня республики и города появятся мемориальные доски государственным деятелям ТАССР Гумеру Усманову и Фикряту Табееву.
30 августа в Центральном парке культуры и отдыха откроют новый арт-объект «Любовь-мэхэббэт».
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