Авторы работы скульпторы Андрей Балашов, Асия Минулина и архитектор Герман Бакулин. Накануне празднования Дня республики и города появятся мемориальные доски государственным деятелям ТАССР Гумеру Усманову и Фикряту Табееву.

30 августа в Центральном парке культуры и отдыха откроют новый арт-объект «Любовь-мэхэббэт».