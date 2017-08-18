В День города и республики после капитального ремонта откроется центр дополнительного образования Кировского района Казани «Заречье». Об этом подарке к праздникам сообщили на традиционном аппаратном совещании в мэрии.

Напомним, он был закрыт в прошлом году после прокуратурской проверки. Три тысячи детей и подростков на время были лишены возможности посещать любимый центр. По поручению Президента РТ Рустама Минниханова на капитальный ремонт «Заречья» было выделено 81 млн. рублей.

В этот же день пройдет торжественное открытие учебного корпуса Казанской государственной консерватории, детский парк по улице Сыртлановой и обновленные дворовые площадки по адресам: проспект Ямашева, 74 и Даурская, 29-а.