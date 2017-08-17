Об этом стало известно на совещании Рослесхоза, которое прошло в Архангельской области, передает ИА «Татар-информ». Федеральное агентство лесного хозяйства намерено создать селекционно–семеноводческие центры в Татарстане, на Алтае, в Воронежской, Костромской, Ленинградской и Архангельской областях.

Республиканский центр будет активно внедрять инновационные технологии в лесное хозяйство. Это будут высокотехнологичные производственные комплексы для переработки, производства, хранения семян, ускоренного выращивания сеянцев лесных пород деревьев, в теплицах и в колоссальных масштабах. В приоритете в ближайшее время – сеянцы с закрытой корневой системой.

В рамках съезда в Архангельской области специалистам лесной отрасли, среди которых был и первый заместитель министерства лесного хозяйства Татарстана Эмир Бедертдинов, презентовали обновленный современный ЛССЦ Устьинского лесопромышленного комплекса. Это один из передовых в стране центров, чей опыт стоит перенимать регионам.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик отметил, что в России ежегодно сплошные рубки, только для заготовки древесины, проводятся на площади около 1 млн. га. И это число будет расти. Для того чтобы сохранить баланс между вырубкой и восстановлением лесных массивов, необходимо перейти от экстенсивной модели лесопользования к интенсивной.