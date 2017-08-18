Профессор - гость литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» и Литературного собрания «Россия – множественное число», которые в эти дни проходят в Казани. Лю Вэнфэйн изучает русский язык 25 лет, переводит на китайский стихи классиков российской и советской поэзии.

Сегодня вечером у памятника Федеру Шаляпину на улице Баумана в рамках «Аксенов-феста» состоится концерт, на котором наш гость из Китая прочтет стихи Александра Пушкина на китайском языке.

Интервью с профессором Лю Вэнфэйном читайте в одном из ближайших выпусках «Казанских ведомостей».