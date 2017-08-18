Ответ на этот вопрос мне написал, или сказать точнее, нарисовал доктор филологических наук из Китая, президент китайской ассоциации по исследованию русской литературы профессор Лю Вэнфэйн. Как оказалось, фамилия «Пушкин» состоит из трех китайских иероглифов.

Профессор - гость литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» и Литературного собрания «Россия – множественное число», которые в эти дни проходят в Казани. Лю Вэнфэйн изучает русский язык 25 лет, переводит на китайский стихи классиков российской и советской поэзии.

Сегодня вечером у памятника Федеру Шаляпину на улице Баумана в рамках «Аксенов-феста» состоится концерт, на котором наш гость из Китая прочтет стихи Александра Пушкина на китайском языке.

Интервью с профессором Лю Вэнфэйном читайте в одном из ближайших выпусках «Казанских ведомостей».