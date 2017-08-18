В международном аэропорту «Казань» высокую гостью встретил Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

В краткой церемонии встречи приняли участие Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, Посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова, заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, Заместитель Руководителя Аппарата Президента РТ - руководитель Секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов.

Основная цель рабочей поездки Ирины Боковой в Татарстан - вручение сертификата о включении Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Торжественная церемония вручения состоится 21 августа в КРК «Пирамида».

Решение о включении третьего по счету объекта Татарстана в список ЮНЕСКО было принято 9 июля этого года на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия, прошедшей в г. Кракове (Республика Польша).

Генеральный директор ЮНЕСКО также посетит Успенский собор и монастырь на острове-граде Свияжск, древний город Болгар, Болгарскую исламскую академию и ознакомится с ходом работ по воссозданию Собора Казанской иконы Божьей матери.

Напомним, что три года назад, 20 августа 2014 года Ирина Бокова приезжала в Татарстан для вручения сертификата о включении в Список Всемирного наследия Болгарского историко-археологического комплекса.

Пресс-служба Президента РТ