В понедельник в Республиканском детском оздоровительно-образовательном центре «Костер», расположенном в Высокогорском районе Татарстана, пройдет квест «Нет лесным пожарам!».
Дети примут участие в конкурсе рисунков на асфальте, пройдут полосу препятствий, посетят интерактивную выставку Лесопожарного центра. Специалисты Лесопожарного центра познакомят юных гостей с основными правилами поведения в лесу, оказанием первой медицинской помощи при пожаре, навыками работы огнетушителем, мотопомпой, воздуходувом и другими специальными средствами пожаротушения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
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