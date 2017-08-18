26 августа в Казани будет ограничено движение по ряду улиц из-за проведения в столице Татарстана международных соревнований по триатлону IRONSTAR.

С 06.00 до 14.00 движение будет ограничено на следующих участках: автомобильная дорога Кремлевской дамбы в направлении Московского района (1,5 правой полосы); ул.

С.Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольская в направлении движения к стадиону «Казань Арена» – 2 правые полосы); полностью закроется движение вокруг стадиона «Казань Арена»; пр. Ф.Амирхана, мост «Миллениум» (от ул. С.Хакима до ул. Подлужная – 1,5 правой полосы); ул. Подлужная полностью в направлении ул. Толстого; ул.Толстого полностью в направлении ул. Большая Красная.

Также полностью закроется движение по ул. Большая Красная с возможностью проездов с улиц Жуковского, Гоголя, Япеева, сообщается на портале мэрии.