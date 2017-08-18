В Казани заработает «Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по вопросам качества и безопасности детских товаров будет открыта с 21 августа по 4 сентября.

Специалисты консультационного центра будут принимать звонки татарстанцев по телефону 8(843) 221-90-16 ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00.

Также звонки принимаются по телефону (843) 273-15-83, с понедельника по четверг с 10.00 по 17.00, в пятницу с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.

Об этом информирует сайт мэрии Казани.