Вчера вечером в Казани финишировал IX «Кубок информационных технологий» - 4-й этап Кубка Мира по русским шашкам.

Турнир завершился молниеносной программой. Победителем в этой номинации стал действующий чемпион мира по классической игре, лауреат Всемирного шашечного Оскара, международный гроссмейстер Сергей Белошеев из Республики Крым. Сергей набрал 11 очков из 13 возможных.

Лишь на пол-очка отстал от него казанец - учащийся Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, международный мастер Денис Шогин. У Дениса - второе место и серебряная медаль. Бронзовым призером стал действующий чемпион мира по быстрой игре, экс-чемпион СССР, международный гроссмейстер из Литвы Арунас Норвайшас.

Напомним, в соревнованиях приняло участие 68 шашистов из Белоруссии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Узбекистана, Украины, Финляндии и 15 регионов России.