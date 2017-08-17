Футболисты казанского «Рубина» по полной программе развлекли болельщиков всей страны, вдоволь покуражившись над махачкалинским «Анжи».

В командах Курбана Бердыева шапкозакидательских настроений не может быть в принципе, и этот фактор был на беду «жемчужным» - уже в первом тайме все стало ясно: казанцы одержат крупную победу.

Уже на 4-й минуте Жонатас, продавив несуществующую защиту каспийцев, открыл счет – 1:0. А на 15-й минуте юркий, как ртуть, Карадениз, своим «черпачком» удвоил преимущество хозяев – 2:0. А на 31 минуте Жонатас оформил свой второй дубль в этом чемпионате, отметив его как чистильщик бутс все того же Карадениза – 3:0.

Во втором тайме на радость иранской делегации, гостящей в эти дни в Казани, на поле вышел Сердар Азмун, и сразу же отметился двумя активными действиями, но затем попритих.

Зато навес Набиуллина на угол вратарской на 63-й минуте неожиданно трансформировался в четвертый гол: мяч, никого не коснувшись, вновь залетел в ворота «Анжи» - 4:0.

Посыпались, как горох, замены. Вышел на поле долгожданный болельщиками Максим Лестьенн и стал подлинным героем концовки. Сначала он отдал ювелирный пачс на Янна Мвила – 5:0, а через пару минут и сам забил после слаломного прохода – 6:0. Напомним, до этого более 4:0 в премьер-лиге «Рубин» побед не имел.