1 сентября в Доме-музея Василия Аксенова состоится вечер памяти режиссера, писателя Сергея Говорухина.
На вечер придут друзья и знакомые Сергея. Ведущий программы - Народный артист России, Народный артист Татарстана, актер театра им. В.Качалова Вадим Валентинович Кешнер. В программе будут не только воспоминания о Сергее Говорухине, запланирован показ фрагментов из его фильмов: «Прокляты и забыты», «Никто, кроме нас…», «Сочинение на уходящую тему», фрагменты телепрограмм с участием Сергея Говорухина.
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