Эта суперсенсация произошла в первом же матче группового этапа на Универсиаде в Тайбэе.

Россияне обыгрывали бразильцев по ходу матча 2:0, но после удаления голкипера сборной России, кудесники счет сравняли – на 88-й минуте встречи. Но на пятой добавленной минуте кудесниками стали игроки сборной России, забившие в меньшинстве победный матч на пятой добавленной минуте – 3:2.

Участвовал в победном матче и футболист казанского «Рубина» Камиль Муллин – ныне он на правах аренды играет в Нижнекамске, но в его зарплате текут и казанские центы.