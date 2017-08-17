Игроки казанского БК УНИКС, пройдя медобследование, перешли к тренировкам. Пока в составе нет только Мартиньша Мейерса – он находится в расположении сборной Латвии.

26 августа УНИКС сыграет свой первый товарищеский или контрольный матч. В «Баскет-Холле» казанцы сыграют с ижевским клубом «Купол-Родники» - встреча пройдет в «закрытом» режиме.

30 августа казанцы сыграют на выезде с «Нижним Новгородом», 3 сентября в Берлине против «Альбы», а 9 сентября – в Москве против ЦСКА.

Заключительный этап подготовки к сезону пройдет в Греции. В Афинах планируется провести три матча: на 15 сентября назначен матч против «Панатинаикоса», затем 18 сентября с «Лаврией» и АЕКом (19 сентября). И в конце этого турне последует турнир на острове Крит, где УНИКС сыграет с «Олимпиакосом», тель-авивским «Маккаби» и сербской «Црвеной Звездой».

Официальный сезон УНИКС начнет двумя матчами в октябре: 5 соктября дома в Единой лиге ВТБ казанцы примут питерский «Зенит», а 11 октября в Андорре – в Кубке Европы с одноименным клубом.