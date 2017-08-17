«Рубин-М» покуражился над сверстниками из «Анжи»

Резервисты казанского «Рубина» в очередном матче молодежного первенства РФПЛ снова победили уже в четвертой игре из пяти проведенных.

Две игры казанцы пока не доиграли – выездные против ЦСКА и «СКА- Хабаровск». Первую пропущенную игру команда доиграет 30 августа, а вот матч в Хабаровске перенесен на неопределенный срок.

Тем не менее, все эти переносы не выбили подопечных Андрея Ситчихина из колеи – ФК «Анжи-М» был повержен со счетом 4:1, причем свой гол гости забили на 93-й минуте. Дублями отметились Геворг Арутюнян и Даниил Макеев. Впервые в сезоне не забил Ильзат Ахметов, сыграв 69 минут.