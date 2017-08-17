Сегодня в рамках литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в кинотеатре «Мир» состоялась творческая встреча с известным кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым.

В Казани Вадим Абрашитов представил свою картину 1997 года «Время танцора». Примечательно, что одну из главных ролей в этом фильме сыграла Чулпан Хаматова. Это была первая роль Чулпан в большом кино.

В зале был аншлаг. Перед показом фильма Вадим Юсупович рассказал, как снималось «Время танцора» и ответил на вопросы зрителей.

Подробности - в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей»