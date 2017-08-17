Известный художник, лауреат Государственных премий РФ, академик Российской Академии художеств, председатель секции художников театра, кино и телевидения Московского союза художников Борис Асафович Мессерер стал гостем музыкально-литературного фестиваля «Аксенов-фест», который открылся сегодня в Казани.

На этот раз Борис Мессерер предстал перед казанцами не как художник, а как писатель. Борис Асафович представил свою книгу «Промельк Беллы».

Это романтическая биографическая хроника о 36 лет, которые Борис Мессерер прожил с замечательной поэтессой Беллой Ахмадуллиной. Кстати, они вместе были гостями самого первого «Аксенов-феста», состоявшегося в октябре 2007 года.

- Идея книги возникла после трагедии, когда 29 ноября 2010 ноября Беллы не стало. Единственное, что я тогда мог противопоставить Судьбе - это возродить ее образ. Я сразу же стал писать. В результате получилась книга не только о Белле, но о целой эпохе, - отметил Борис Асафович на встрече с казанцами, прошедшей в Доме-музее Аксенова.

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