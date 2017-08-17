Сегодня в Казани открылся XI литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест».

Открылся он накануне юбилея писателя - 20 августа Василию Павловичу Аксенову исполнилось бы 85 лет. Девиз нынешнего фестиваля «Аксенов без цитат».

- На фестиваль приезжают друзья, которые многие годы дружили с Василием Павловичем, писатели, поэты разных поколений, которым близко творчество Аксенова. Мы все любим Василия Аксенова, и это - главная концепция «Аксенов-феста». - отметила куратор фестиваля, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова.

В этом году впервые в рамках фестиваля состоится Литературное собрание. В этом значимом форуме примут участие ведущие писатели, литературоведы, критики, кинематографисты, театральные деятели, издатели из Москвы и Татарстана. Они обсудят самые актуальные проблемы современной литературы и искусства, взаимоотношений художника и власти.

Подробности - в ближайших выпусках «Казанских ведомостей».