«Гордость - представлять нашу Республику на таком высоком политическом мероприятии»

Вчера, в пятницу, в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Москве в состоялась премьера фильма режиссера Алмаза Нургалиева «Нэжибэ» о народной артистке России, легендарной актрисе Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Нажибе Ихсановой.

Также состоялся творческий вечер лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая, поэта, депутата Госсовета РТ Разиля Валеева.

А в день открытия Дней культуры в Московском международном Доме Музыки прошел большой концерт мастеров Татарстана, который посетил Президент РТ Рустам Минниханов.

В концерте принял участие Государственный симфонический оркестр РТ под руководством главного дирижера Александра Сладковского.

- Гордость - представлять нашу Республику на таком высоком политическом мероприятии в присутствии Президента Татарстана, Рустама Нургалиевича Минниханова! Счастье - выступать с молодыми восходящими звездами Татарстана, и особая радость - выступать с нашей соотечественницей Альбиной Шагимуратовой, без преувеличения завоевавшей весь мир! - поделился впечатлениями Александр Сладковский.