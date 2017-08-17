Жительницу Казани Анну Григорьевну Трупп со 100-летним юбилеем поздравили мэр Казани Ильсур Метшин и глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов.

В свои 100 лет Анна Григорьевна много читает, интересуется всем, что происходит в мире, поэтому гости подарили имениннице большой плазменный телевизор.

Ильсур Раисович передал Анне Григорьевне поздравления, пожелания здоровья, долгих лет жизни от Президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Как сообщает официальный портал мэрии г. Казани kzn.ru, Анна Григорьевна Трупп родилась в городе Кондарово Калужской области. В 1934 году переехала в Ленинград. В 1943 году Анна Григорьевна была эвакуирована из Ленинграда в Уральскую область. После войны переехала в Казань. Работала секретарем в авиационном техникуме. Анна Трупп награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда», знаком «Фронтовик 1941-1945г.г.», медалью «Жукова», медалью «За доблестный труд во время Войны», медалью «В память 1000-летия Казани» и другими памятными и юбилейными медалями.

Кстати, на сегодня в Казани проживает 45 долгожителей в возрасте 100 лет и старше.