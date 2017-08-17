5 семей из двух сельских поселений Тетюшского района посетили члены межведомственного социально-реабилитационного консилиума.

Визит был не случайным - эти 5 семей находятся в социально опасном положении и на социальном обслуживании в отделении социальной помощи семье и детям. Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, во время рейда были составлены акты жилищно-бытовых условий проживания каждой семьи, проведен инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности.

А также члены этих семей получили подробные консультации по оформлению полагающихся им социальных выплат и по другим вопросам.