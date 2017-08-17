В пятницу вечером стали известны призеры в классической программе IX «Кубка информационных технологий» - этапа Кубка мира по русским шашкам, который в эти дни проходит в Казани.

Победу в классической программе одержал 2-кратный чемпион Азии, международный гроссмейстер Мират Жекеев (Казахстан). Победитель набрал 7,5 очка из 9 возможных. На пол очка от него отстал заместитель директора по учебно-спортивной части Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман. На третьем месте - международный гроссмейстер из Нижнего Новгорода Михаил Федоров.

Сегодня, в субботу, в рамках Кубка мира по русским шашкам состоится молниеносная программа. В турнире примут участие 65 шашистов из Белоруссии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Узбекистана, Украины, Финляндии и 15 регионов России.

Торжественное закрытие соревнований и церемония награждения призеров пройдут сегодня вечером в Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова.